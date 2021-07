Cerca de 1.600 universitários já se inscreveram para vacinação

A Madeira tem cerca de 5.000 estudantes universitários no continente e mais 1.000 a estudar fora do país. Esta segunda-feira, cerca de 1.600 já se encontravam inscritos para vacinação e até às 16 horas 600 já tinham sido vacinados.

Os números foram avançados pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado que, esta tarde, acompanhado de Pedro Ramos e Herberto Jesus visitou o centro de vacinação no Madeira Tecnopolo. O objectivo do executivo madeirense foi o de assinalar o inicio da vacinação dos estudantes universitários da Região.

Há ainda cerca de 1.000 estudantes que vão ingressar agora no ensino superior e que ja estarão aptos para vacinação.

Pedro Calado fez questão de apelar aos mais jovens para aproveitarem esta oportunidade dada pelo Governo Regional para vacinar toda a população de estudantes universitários até ao final do país.

200 estudantes da UMa pretendem ser vacinados

A Universidade da Madeira conta com cerca de 320 estudantes, sendo que cerca de 200 já realizaram a sua inscrição para vacinação, avançou o reitor Silvio Fernandes.

Entretanto, ainda estão a decorrer inscrições para vacinação.