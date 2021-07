PJ investiga morte na Camacha

Um homem foi hoje encontrado morto num terreno localizado no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, mais precisamente na zona do Poço do Vicente.

Ao que tudo indica, o corpo apresentava algumas queimaduras.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e terá ficado com dúvidas sobre em que contexto ocorreu esta morte tendo solicitado a presença da Polícia Judiciária a quem compete investigar casos desta natureza.

O carro funerário também já chegou ao local.