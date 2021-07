Academia do Jovem Voluntário recebeu 200 candidaturas

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, amanhã, dia 13 de Julho, pelas 17h30m, na recepção e envio dos jovens participantes na Academia do Jovem Voluntário, que terá lugar no Centro de Juventude do Funchal.

O Programa Academia do Jovem Voluntário é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude (DRJ), que resulta de uma parceria entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores, numa perspectiva de incentivo à mobilidade juvenil.

Tendo sido suspenso em 2020 devido à conjuntura pandémica, este ano registou uma procura exponencial, com cerca de 200 candidaturas, nomeadamente 65 de jovens açorianos e 134 de jovens madeirenses, revela a turtela numa nota remetida à imprensa.

A DRJ, entidade que na RAM é responsável pela gestão do Programa, recebeu neste mês de Julho sete jovens naturais das ilhas de S. Miguel e da Terceira, os quais prestam voluntariado na Associação Artística de Solidariedade Social Olho.te e na Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira - APPDA-Madeira.

No mês de Agosto, outros sete voluntários açorianos darão o seu apoio à Associação de Solidariedade Social Centro da Mãe e à APPDA-Madeira.

Por outro lado, a Região Autónoma dos Açores receberá já no final deste mês 14 jovens provenientes da ilha da Madeira, que farão o voluntariado nas ilhas do Pico, Flores, S. Jorge e Faial, em entidades de cariz social e cultural, nomeadamente na Santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores, no Museu Francisco de Lacerda, no Museu da Horta e no Museu do Pico.

Os participantes da Academia do Jovem Voluntário, têm direito às viagens, alojamento e a uma bolsa mensal de 400 euros, suportada pelos Governos Regionais respetivos.

A duração do voluntariado é variável entre 1 a 2 meses, consoante os projectos das entidades de acolhimento, tendo apenas como requisitos, a idade entre os 18 e os 30 anos e o perfil dos candidatos.