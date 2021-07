Governo Regional vai integrar 220 pessoas com deficiência no mercado de trabalho

"O Governo Regional está a preparar, juntamente com a Secretaria Regional de Inclusão um programa com o Instituto de Emprego, com o intuito de fazer a integração de 220 pessoas que têm deficiência, e que estão inscritos no Instituto de Emprego, na vida real e no mercado de trabalho".

O anúncio foi feito por Pedro Calado, durante as comemorações do 2.º aniversário do Centro de Inclusão Social da Madeira, esta segunda-feira, 12 de Julho.

O programa deverá ir para o terreno já "no último trimestre deste ano" e contempla "benefícios fiscais para as entidades patronais que estejam disponíveis e tenham capacidade para receber estas pessoas no seu dia a dia", avançou o vice-presidente do Governo Regional.

Calado enalteceu ainda "o trabalho desenvolvido pela Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e pelo Instituto de Segurança Social da Madeira" neste contexto e sublinhou que a inclusão das pessoas com deficiência "não se faz só de retórica e de teoria".

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, marcou também presença nas comemorações.