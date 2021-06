Gasolina 95 já está quase nos 1,6 euros/litro

O custo dos combustíveis tem registado neste 2021 uma trajectória quase sempre em crescimento e esta semana pode contar com um aumento já perto dos 1,6 euros por cada litro de 'Gasolina 95' que for atestar o depósito.

É um aumento de 23 cêntimos em relação ao início do ano, o que se salda num custo de 47,97 euros se for atestar a viatura com 30 litros da Gasolina mais barata (a 98 não é controlada administrativamente, estando no mercado livre), quando em Janeiro pagaria apenas 41,07 euros. São quase 7 euros a mais pela mesma quantidade.

Para quem tem viaturas a gasóleo e que até são a maioria (sabe-se pela quantidade de combustível consumido), os preços do rodoviário (ou simples) estão a bater máximos consecutivos do ano, tendo registado para esta semana que vai de um mês ao outro (28 de Junho a 4 de Julho) a 10.ª semana consecutiva a aumentar.

O gasóleo simples custa neste momento mais 21 cêntimos do que em Janeiro, altura em que 30 litros custavam 34,98 euros e agora já se paga 41,34 euros, ou seja mais 6,36 euros no espaço de meio ano.

As mesmas dez semanas consecutivas a crescer também para o gasóleo colorido e marcado, só que ainda abaixo de um euro, por ser um combustível muito específico e subsidiado.

Estes são os preços para esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ......... € 1,599 por litro

Gasóleo rodoviário ................................. € 1,378 por litro

Gasóleo colorido e marcado ................... € 0,834 por litro

E estes são os preços da semana passada para comparação:

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,590 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,367 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,825 por litro