CTT assinalam 90 anos do Arquivo Regional da Madeira com colecção de selos

Os CTT apresentam, esta segunda-feira, dia 28 de Junho, uma emissão filatélica sobre os 90 anos do Arquivo Regional da Madeira, com três selos e um bloco filatélico com um selo.

Nesta emissão filatélica, o primeiro selo mostra as Instalações do Arquivo Distrital do Funchal, no Palácio de São Pedro, entre 1955-1966, e o registo de temperatura e humidade relativa no interior dos depósitos do ABM, com recurso a um termohigrógrafo. O segundo selo mostra uma exposição de manuscritos do Arquivo Distrital do Funchal na sala de leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, no Palácio de São Pedro, Funchal, entre 1940/11/21 e 1940/11/22, e o frontispício iluminado de livro de receita e despesa da Misericórdia do Funchal, de 1654-1655. Já o terceiro selo mostra uma microfilmagem de documentos no Arquivo Distrital do Funchal, na década de 60 e o processo de estabilização de livros de registos paroquiais em avançado estado de degradação.

Confira os selos:

O bloco filatélico, tem como o fundo, o frontispício iluminado de livro de receita e despesa da Misericórdia do Funchal, de 1699-1700, o fólio iluminado de livro de receita e despesa da Misericórdia do Funchal, de 1735-1736, o selo do bloco, tem a fachada principal do edifício do Arquivo e Biblioteca da Madeira, inaugurado a 17 de Setembro de 2004 e um pormenor do 'Rol dos Judeus', treslado datado de 1725, ABM, Família Ornelas e Vasconcelos, originalmente datado de 1461-1650.

Esta emissão filatélica é composta por três selos com o valor facial de 0,54 euros, 0,88 euros e 0,91 euros e uma tiragem de 100.000 exemplares cada, e um bloco filatélico com um selo no valor de 2,50 euros e 35.000 exemplares cada. O design dos selos esteve a cargo de AF Atelier. As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Município II no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.