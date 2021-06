Cafôfo destaca núcleos locais de protecção civil

O presidente do PS-M, Paulo Cafôfo destaca a importância na capacitação das comunidades que residem em zonas de risco através da criação dos núcleos locais de protecção civil, um projecto de sucesso implementado pela Coligação Confiança após os incêndios que assolaram o Funchal em 2016.

No âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, que esta semana é dedicado ao tema 'Cidadania e Participação', Paulo Cafôfo juntou-se ao presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, numa visita ao Núcleo Local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte, instalado na antiga escola do Curral dos Romeiros, no Funchal.

“Os incêndios de 2016 foram terríveis para a cidade do Funchal e foi a partir desse momento que a CMF decidiu intervir em alguma zonas de risco e de maior vulnerabilidade, criando estes núcleos, capacitando com kits de socorro e dando formação às pessoas da comunidade”, destacou, elogiando a importância da organização das comunidades no sentido de contribuírem ativamente na sua proteção e bem-estar.

Cafôfo refere também que o núcleo de protecção civil tem três grandes objectivos, o primeiro de promover a participação da população, o segundo de criar uma cultura de prevenção e diminuição dos riscos e o último de capacitação das pessoas dessas zonas com formação e os instrumentos necessários para intervir em situações de risco

“Este é mais um exemplo de como envolver os cidadãos é a melhor resposta para os problemas”, destacando o papel da CMF, na criação de projectos que promovem a democracia e participação cívica.

Por seu turno, o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, refere o Núcleo Local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros "é um exemplo de como o envolvimento e a participação cívica podem levar a resultados que são benéficos para toda comunidade”, neste caso em particular para a segurança e proteção da comunidade.

"Este núcleo de protecção civil foi o primeiro a ser instalado no Funchal, contou com o envolvimento de toda a comunidade do Curral dos Romeiros e foi reconhecido como umas das boas práticas de democracia participativa a nível nacional".

Há também um outro núcleo na Escola Ribeiro Domingos Dias, em Santa Maria Maior, estando a ser formados outros dois, na Barreira, em Santo António, e em São João Latrão, em São Gonçalo.