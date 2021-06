Madeira vai ter núcleo regional da Federação Portuguesa do Táxi

Paulo Ricardo Azevedo, porta-voz do núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), avançou ao DIÁRIO que vai ser criado um núcleo regional da Federação Portuguesa do Táxi.

Na sequência da reunião da manhã desta terça-feira entre a CPPME e a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres, que pretendeu “saber qual o passo que a DRETT está a dar em resposta à providência cautelar que os TVDE meteram”, o porta-voz esclareceu que, sendo que “a CPPME defende todos os micro-empresários, também defende o sector dos táxis.”

A Confederação tem, segundo adiantou Paulo Ricardo Azevedo, a Federação Portuguesa do Táxi como aliada há 25 anos. Agora será instalado um núcleo regional “o que já se justifica devido à quantidade de sócios que já temos.” O núcleo vai ser oficializado na primeira semana de Agosto.

O objectivo é “fazer na Madeira o mesmo que estamos a fazer no Continente”, ou seja, “fica a CPPME a defender o restante comércio e a Federação Portuguesa do Táxi a defender o seu sector.”

Para além da criação do Núcleo da Madeira da Federação Portuguesa do Táxi, “vai ser também criado um grupo de trabalho”, onde a Federação vai trabalhar em conjunto com associações do sector. Este grupo de trabalho desenvolverá “um novo regime jurídico para o táxi, que quer pedir melhores condições e qualidade de trabalho para os trabalhadores do sector.”