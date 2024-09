Sofia Canha integra Comissão de Acompanhamento da Execução do PRR e do Portugal 2030

A deputada Sofia Canha tomou posse, ontem, como membro efectivo da Comissão Eventual de Acompanhamento da Execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030. A socialista eleita pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República foi indicada pela liderança da bancada parlamentar para integrar este órgão.

A comissão tem o papel de acompanhar e fiscalizar a execução deste mecanismo financeiro, "determinante para a implementação de projectos estruturais para o desenvolvimento do País".

Sofia Canha salienta que Portugal “não pode falhar na execução deste plano de desenvolvimento que se revela de extrema importância para que o nosso país convirja com a Europa” e, como tal, considera que é fundamental que a Assembleia da República faça o acompanhamento e fiscalização da aplicação dos fundos do PRR, como forma de garantir a transparência dos procedimentos e a boa utilização dos dinheiros públicos.

Ao abrigo do PRR, Portugal recebe uma dotação de 22,2 mil milhões de euros, para concretizar 44 reformas e 117 investimentos até 2026. Um programa que, como evidencia a deputada socialista, é igualmente determinante para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, que, apesar de ter uma população que representa 2,5% da população do País, dispõe de 5% do total das verbas para desenvolver projetos em diversas áreas de âmbito regional. Uma atribuição que, recorde-se, foi decidida pelo anterior Governo da República, liderado pelo Partido Socialista.

“O PRR constitui uma ferramenta única para alavancar projetos decisivos para o progresso do nosso País e da nossa Região e para a melhoria das condições de vida de todos os portugueses, do continente ou das ilhas. Por isso, a sua execução tem de ser feita de forma rigorosa e transparente”, sustenta Sofia Canha, garantindo total empenho no exercício das funções enquanto membro efetivo da referida comissão de acompanhamento.