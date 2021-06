Cafôfo diz que candidatura de Jacinto "não é candidatura menor"

Paulo Cafôfo vincou esta tarde que “o projecto autárquico” visa “reforçar o Partido Socialista” no poder local onde já possuem três câmaras e uma conquistada em coligação. Por isso mesmo o líder do PS-M deposita muita “ambição” nas próximas eleições, e a candidatura de Jacinto Serrão é um exemplo dessa vontade, expressou esta tarde em Câmara de Lobos durante a cerimónia de apresentação da candidatura do camarada.

Trata-se, disse, de deixar uma “marca no poder local e no projecto de mudança em curso desta Região”, destacou, afirmando ainda que as “candidaturas socialistas são candidaturas credíveis, constituídas por pessoas válidas”.

“O Jacinto não tem nada a provas, mas tem muito a dar a este concelho de Câmara de Lobos”, aplaudiu, elogiando a “força” e a “longa experiência” de Serrão de quem disse conhecer bem, tal como Jacinto “conhece bem a realidade” câmara-lobense”, expressou.

“Esta não é uma candidatura menor. É uma candidatura forte”, reforçou num acentuar de ânimo às hostes locais em pré-campanha.

Cafôfo pediu aos câmara-lobenses que “sejam exigentes. Queiram mais e que não se contentem com aquilo que têm”.

“Há tanto por fazer", observou. "É dos concelhos com maior potencial. É um concelho subaproveitado. É preciso que alguém o faça. Alguém como o Jacinto”, concluiu.