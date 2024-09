40 alunos vão frequentar os cursos EFA no âmbito do projecto 'Escola de Bairro'

Um total de 40 alunos, distribuídos por três turmas, uma de equivalência ao 9.º ano de escolaridade e duas turmas de ensino secundário, vão frequentar os Cursos de Educação e Formação para Adultos, no âmbito do projecto 'Escola de Bairro'. Esta formação é fruto de uma parceria entre a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira e a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro.

As sessões de boas-vindas decorreram hoje, nos Polos Comunitários da Ribeira Grande e da Nazaré. O Projecto 'Escola de Bairro' visa promover a melhoria das habilitações escolares e competências profissionais, de modo a aumentar as oportunidades de inserção em trabalho, reforçando a coesão social e elevando os níveis de educação e qualificação da população adulta, em idade activa.

Estiveram presentes, nestas sessões de boas-vindas, a Vogal do Conselho de Administração da IHM, Mara Rodrigues, e o Presidente do Conselho Executivo da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, Nuno Jardim.

Mara Rodrigues aproveitou a oportunidade para enaltecer a proatividade e a coragem destes novos formandos de regressar ao sistema de ensino, lembrando que “nos dias que correm e com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, a melhoria das qualificações escolares é um requisito imprescindível e fundamental para a inserção profissional”, realçando que um dos aspetos positivos, e que faz com que a população local procure este Projeto, “é o facto de as aulas serem lecionadas no próprio bairro, o que permite conciliar os estudos com a gestão da vida pessoal e familiar”.