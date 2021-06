Paulo Cafôfo espera JS "preparada para mudar a Madeira"

O presidente do PS Madeira espera contar com uma Juventude Socialista "forte", "dinâmica", e "preparada para imprimir a efectiva mudança na Região".

Paulo Cafôfo falava no encerramento do congresso da JS Madeira que se realizou, esta tarde, no Porto Santo.

Na sua intervenção sublinhou o papel que a estrutura teve na afirmação do partido ao longo dos últimos anos, reforçando a importância que os jovens socialistas assumem nos próximos desafios políticos, nomeadamente nas autárquicas.

O líder do PS Madeira destacou também o papel do presidente cessante da JS Madeira, Olavo Câmara, "quanto às dinâmicas e mobilização que introduziu na estrutura", apontado que “o PS só pode estar grato por aquele que foi o teu percurso”.

Paulo Cafôfo exortou, de seguida, à "responsabilidade" o novo presidente da JS Madeira, Pedro Calaça. "A sua liderança e a força da JS serão indispensáveis para mudar a Madeira", vincou.

O presidente do PS Madeira apontou também um conjunto "problemas estruturais" da Região, salientado que "muito falta fazer para dar aos jovens madeirenses um melhor futuro".

Neste âmbito destacou o facto da Madeira ter "10.800 jovens que não trabalham, nem estudam" e de 60% dos alunos que precisarem de acção social escolar. A inovação, as alterações climáticas e a emigração foram outros dos temas focados no discurso.

Quanto ao desafio autárquico, Paulo Cafôfo referiu ainda que o PS Madeira tem “os melhores candidatos para fazer o melhor pelos seus concelhos, com projectos inovadores e diferenciadores, que contam com o partido organizado, recursos e meios como nunca no passado, para que os candidatos e as candidaturas possam obter o sucesso desejado”.