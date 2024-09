Investimento de verbas comunitárias garante melhoria da qualidade da água em Santana e Faial

Miguel Albuquerque inaugurou, esta sexta-feira, em Santana, obra de 'Ampliação do Sistema de Tratamento e Abastecimento do Pico do Eixo", abaixo do Pico das Pedras.

A estrutura agora melhorada vai permitir melhorar a qualidade da água distribuida à população das freguesias de Santana e do Faial pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM). Vai, também, permitir aumentar a quantidade de água disponibilizada.

O presidente do Governo Regional referiu que esta obra foi financiada por fundos comunitários, ao abrigo do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), e inclui a remodelação dos tanques depuradores, mas também das condutas adutoras, numa extensão de quase 2,5 quilómetros. Parte da água provém da Levada do Caldeirão Verde.

Toda a estrutura integra o sistema de telegestão, de modo a facilitar o controlo ao longo do processo.

O investimento feito ascende aos 2,7 milhões de euros, sendo que o mesmo está integrado num conjunto de investimentos nos concelhos de Santana, Machico, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, totalizando mais de 40 milhões de euros.