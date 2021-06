JS Madeira quer "bons resultados" nas autárquicas

O Congresso da Juventude Socialista (JS) Madeira que decorreu, este fim-de-semana, no Porto Santo, sagrou Pedro Calaça como novo líder da estrutura.

Ao DIÁRIO jovem admitiu quer esperar "bons resultados" nas eleições que se avizinham.

"Temos as autárquicas à porta e, certamente, que queremos bons resultados. Isso seria a 'cereja no topo do bolo', mas também vamos trabalhar em prol dos jovens e fazer com que a Madeira evolua. São esses os nossos objectivos”, vincou.

Pedro Calaça disse ainda que "a JS vai querer sempre ajudar o PS regional".

“O PS vive em união com a Juventude Socialista, logo pode sempre contar connosco para todos os desafios que existirem”, reforçou.

O novo líder dos jovens socialistas reiterou ainda apoio ao candidato á Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, prometendo "ajudar em tudo o que for preciso", bem como ao líder do PS Madeira, Paulo Cafofo.