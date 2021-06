Cafôfo considera que Orçamento Participativo do Funchal marcou a cidade pela positiva

Paulo Cafôfo utilizou o Orçamento Participativo do Funchal como exemplo da importância de se continuar as políticas que promovam a participação activa da sociedade e cidadania. Para o líder do PS-Madeira, este projecto revelou-se um sucesso ao ser implementado pela coligação Confiança.

Paulo Cafôfo juntou-se ao presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, que esta semana é dedicado ao tema Cidadania e Participação, e fez uma visita ao polidesportivo da Escola Ribeiro Domingos Dias. O equipamento ganhou recentemente uma cobertura após concorrer ao Orçamento Participativo do Funchal. #Um exemplo de projecto que resulta o papel activo da sociedade civil", frisa.

Na ocasião, Paulo Cafôfo enalteceu o papel da CMF na promoção da democracia participativa e no papel de chamar à participação autárquica todos os munícipes em prol de um melhor Funchal. O presidente do PS-Madeira sublinhou o facto de "o Funchal ter sido pioneiro em toda a Região com o Orçamento Participativo, um marco que depois foi replicado por outras autarquias e copiado pelo Governo Regional, justamente quem no início criticou a medida".

"Quando se dá oportunidade à população de participar a democracia emerge e a cidadania torna-se activa”, considera o socialista, acrescentando que “foi isso que aconteceu ao longo destes anos de governação da CMF”.

No que diz respeito à Escola Ribeiro Domingos Dias, o presidente do PS Madeira assinala que estamos perante um bom exemplo de união entre a comunidade escolar e a freguesia para alcançar um objectivo, a cobertura do polidesportivo.

Miguel Silva Gouveia refere que “este investimento, superior a 200 mil euros na Escola Ribeiro Domingos Dias, acaba por encerrar em si dois grandes pilares estratégicos de desenvolvimento que a CMF procura dar à cidade do Funchal: o envolvimento dos cidadãos, a participação cívica e a democracia participativa e a equidade e justiça social, com forte investimento na educação, destacando que a educação é o principal “motor do elevador social”.

O presidente da CMF considera que este “é um exemplo da forma inclusiva de como todos podem contribuir para a construção da sua cidade e que, acima de tudo, passa a mensagem que vale a pena participar, vale a pena construir a sua cidade.