Cafôfo diz que sem diálogo com a República "não há aprofundamento da autonomia”

Paulo Cafôfo considera que "é essencial existir diálogo e entendimentos entre o Governo Regional e o Governo da República para o reforço e aprofundamento da autonomia", nomeadamente através da revisão da Lei das Finanças Regionais, do Estatuto Político-administrativo e da Constituição.

O presidente do PS-Madeira falava à comunicação social após as comemorações do 10 de Junho. Na ocasião, Cafôfo disse contar com o Presidente da República "no desígnio de maior aproximação entre as instituições", quer pela "influência que poderá ter nos acordos que terão de ser feitos com os Açores", quer pelo "papel preponderante que poderá ter junto da Assembleia da República".

Esse mesmo apelo já havia sido deixado por Paulo Cafôfo na reunião mantida com o Chefe de Estado, na passada quinta-feira.

“Sem diálogo não há aprofundamento da autonomia”, frisou na ocasião, sublinhando que "o primeiro passo foi dado na Assembleia Legislativa da Madeira, com a discussão da proposta que o PS apresentou sobre a Lei das Finanças Regionais”.

O presidente do PS Madeira revela também que transmitiu ao presidente da República a sua preocupação quanto ao “contencioso e falta de diálogo entre o Governo Regional com o Governo da República”, através das “guerrilhas criadas pelo Executivo madeirense que tem como objectivo gerar ganhos partidários".

Paulo Cafôfo mostrou-se ainda “satisfeito”, pelo facto do primeiro-ministro ter reunido com o presidente do Governo Regional, numa conversa onde existiu "grande abertura das duas partes" na resolução dos problemas existentes na Região.