Mais 20 famílias de Santa Cruz com casas reabilitadas

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, esta manhã, contratos de reabilitação de imóveis com mais 20 famílias, num investimento total de 150 mil euros. A estas vão juntar-se outras 15, cujo apoio será aprovado já na próxima reunião da autarquia.

Desde 2016, a Câmara já ajudou 220 famílias a terem melhoras condições de vida, num investimento que está próximo a um milhão de euros, revelou o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, na cerimónia de assinatura dos contratos.

Tanto Filipe Sousa, como o vereador Jaime Silva chamaram a atenção para o cumprimento das regras constantes do contrato, pois em causa está um grande esforço da autarquia para melhorar as condições de habitação, mas esse é um esforço feito com dinheiro públicos, que exige muita responsabilidade.