Santa Cruz taxa de execução orçamental de 80% e dívida global de 12,8 milhões

Na reunião da Assembleia Municipal de Santa Cruz que decorreu, esta segunda-feira, dia 14 de Julho foi apresentada a prestação de contas do exercício económico de 2020, com Filipe Sousa a destacar a diferença entre o último ano e o ano de 2012 (altura em que o executivo era liderado pela oposição PSD).

“Bem diferente é a conta de 2020, com uma taxa de execução de 80%, com uma dívida global de 12,8 milhões quando em 2013 era de 42,2 milhões”, destacou o autarca, passando a enumerar as diferenças em várias áreas.

Filipe Sousa referiu-se, a propósito, a “um cartaz da JSD colocado no Boieiro que reclama uma nova visão para os jovens em Santa Cruz”, apontando que “na conta de 2012 o PSD tinha previsto para a área da educação 10 mil euros, mas executou apenas 300 euros”. “Nós, até hoje, já investimos 700 mil euros”, contrapôs.

Na área do Turismo, o presidente diz que “o PSD tinha previsto, em 2012, 120 mil euros, mas gastou apenas cinco mil euros”.

Já na área dos transportes e estradas “o PSD tinha previstos, em 2012, 9 milhões de euros, e executou 67 mil euros”, enunciou Filipe Sousa.

O autarca recordou ainda que, “nesse mesmo ano, a 13 de Outubro, o mesmo PSD aprovava o reconhecimento da falência do Município, com os votos a favor do PSD, que votou a falência que criou”.

Face ao exposto, Filipe Sousa congratula-se com a recuperação “assinalável” das contas do município, que é também atestada pelo “limite de endividamento positivo de 18,2 milhões de euros”, nota.

O autarca vai mais longe ao afirmar que esta “diferença abismal entre os dois partidos” é também “a diferença entre quem governa e quem apenas se governou”.

A reunião fica marcada por uma série de outras acusações entre os dois partidos, com o Grupo Parlamentar do PSD votou contra a ata da última reunião.

Foi ainda aprovado um voto de louvor e atribuição de Medalha de Mérito a José Patrocínio Teixeira Fernandes, o mais antigo autarca em funções, que neste momento é deputado municipal do JPP.