Mesmo que os próximos 15 dias sejam favoráveis e a Madeira continue a manter a actual tendência epidemiológica, Miguel Albuquerque não pretende acabar com o recolher obrigatório.

"Tão cedo não. Acho que neste momento acho que a situação está a correr bem e não há nenhuma necessidade. O recolher obrigatório à 1 hora da manhã está a correr muito bem e não há necessidade nenhuma de se alterar", vincou esta manhã o presidente do Governo Regional em visita à empresa Hidromadeira.

O presidente do Governo Regional vai mais longe a afirma que "as pessoas têm de viver num clima de segurança" e "têm aceite bem" as medidas do executivo.

"Podem conviver, jantar fora, portanto, não precisam de andar a meio da noite pela cidade", atirou.