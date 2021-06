Santa Cruz investiu mais de 370 mil euros em apoio a cirurgias e medicamentos

A Câmara Municipal de Santa Cruz já investiu mais de 317 mil euros em apoio a pequenas cirurgias e no acesso gratuito ao medicamento através do Cartão ABEM. O valor foi revelado esta quinta-feira na reunião de Câmara, que aprovou mais 56 contratos para o Cartão ABEM e apoio para mais duas pequenas cirurgias.

De acordo com a autarquia, já foram apoiadas 100 pessoas para realização de cirurgias, num investimento de mais de 220 mil euros, e 1.012 pessoas têm acesso ao medicamentos de forma gratuita, num investimento de mais de 150 mil euros.

Dado o volume de processos que têm sido instruídos no sentido de serem permitidos estes apoios, tanto a vereadora Élia Ascensão, como o vereador Arlindo Gouveia fizeram questão de elogiar os funcionários da Divisão Social na autarquia e o excelente trabalho que têm vindo a desenvolver em processos de extrema complexidade.

No período de antes da Ordem do Dia, o presidente Filipe Sousa informou o executivo que vai levar à Justiça a difamação de dois vereadores por parte do deputado municipal Bruno Camacho, do PSD, que acusou os vereadores Dúlio Freitas e Miguel Alves de beneficiarem empresas de familiares. Como a afirmação não é verdadeira, o autarca diz que não pode admitir insinuações falsas que colocam em causa o bom nome da sua equipa. Arlindo Gouveia apoiou a decisão, tendo lamentado que o PSD prefira a politiquice do que trabalhar em prol da população.