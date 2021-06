Noite tropical em Santa Cruz

Foi tropical a última noite em Santa Cruz, onde a temperatura do ar oscilou entre os 23ºC (01h10), de mínima, e os 24,2 ºC (02h20), de máxima.

Tendo por base as estações meteorológicas automáticas do IPMA na Região, embora não ‘tão quente’, foi igualmente tropical a noite desta sexta-feira na Cancela/SRPC, onde a temperatura ‘mais fria’ foram 20ºC (07h00) registados ao nascer do sol, tendo durante a madrugada chegado a marcar 23C (01h50).

Embora com registos extremos da temperatura mínima abaixo dos 20ºC, que por isso não são considerados valores ‘tropicais’, assinale-se que a temperatura do ar passou ocasionalmente dos 20ºC durante a madrugada em várias localidades, nomeadamente no Funchal (Observatório, Lido e Monte), Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Prazeres, Ponta do Pargo e Porto Moniz.

A Bica da Cana registou, desde a meia-noite, o valor mais extremo da temperatura mínima, com 8,6ºC, seguida do Pico do Areeiro, com 8,9ºC, as únicas estações com valores da temperatura abaixo dos dois dígitos.