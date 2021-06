Dírio Ramos apresenta prioridades da candidatura da CDU em Santa Cruz

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Dírio Ramos, esteve esta manhã no Largo do Município a apresentar suas as prioridades da CDU para aquele concelho.

O primeiro objectivo enunciado foi a "democratização" de Santa Cruz.

"Vivemos num concelho onde impera o medo, onde o executivo comandado pelo JPP persegue e faz represálias a quem não partilha dos mesmos ideais", sustentou Dírio Ramos.

O "ambiente", o "saneamento básico para todos", "melhores acessibilidades", a "legalização da casa" e "a criação de um Gabinete Técnico das Zonas Altas" foram outras das bandeiras de campanha enumeradas pelo candidato que diz ainda querer a "desburocratização no funcionamento da Câmara" (por exemplo, no que se refere aos pedidos de audiência aos vereadores, nos licenciamentos ou no agilizar de processos".

Dírio Ramos sublinhou ainda que "é necessário criar postos de trabalho".

Santa Cruz, neste momento, é o segundo Concelho da Região com mais desemprego e, segundo dados oficiais, o desemprego disparou em 33%. Não podemos permitir que Santa Cruz caia num poço de degradação social devido a esta anormalidade democrática de um desgoverno JPP (...)

Recordando que foi a CDU quem esteve "junto das populações" na luta pela Feira do Santo da Serra, o partido assume-se como "um projecto distintivo para esta Câmara", com forte enfoque na participação dos munícipes nas decisões do concelho (quer a a nível do orçamento, que da própria participação nas reuniões públicas de Câmara).