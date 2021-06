Porto Moniz e Santa Cruz lideram aumento do desemprego

Bom dia!

Os concelhos de Porto Moniz e Santa Cruz lideram o aumento do desemprego, na Madeira.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira, Dia de Portugal, explica que o número de pessoas sem trabalho nestas duas localidades disparou em Abril, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Outros assuntos em destaque

Albuquerque entende-se com Costa

Presidente do Governo Regional revelou abertura da República para resolver os dossiers pendentes. Marcelo Rebelo de Sousa assumiu o papel de mediador nas reivindicações das Regiões, mas considerou que esta "tensão criativa" alimenta a Autonomia. Já António Costa conseguiu desmobilizar a manifestação dos lesados do Banif que estava agendada para esta quinta-feira.

Funchal continua atractivo para os cruzeiros

Director-geral da MSC revela que as vendas para a Região decorrem a bom ritmo. Ontem, o Porto do Funchal renasceu com o início do circuito inter-ilhas.

Chegou o 'World Voyager' para a retoma do Porto do Funchal O Porto do Funchal recebe esta manhã o navio de cruzeiro 'World Voyager', que marcará de forma efectiva a reabertura da Madeira aos navios de cruzeiro, isto depois de meses sem ter qualquer destes barcos atracados.

Goleada antes do 'Euro'

Ronaldo marcou na vitória de Portugal por 4-0 frente a Israel no último teste antes do Europeu. Há suplemente especial do Euro2020' amanhã com o DIÁRIO.

Cristiano Ronaldo chegou aos 104 golos e está a cinco do recordista mundial Ali Daei O futebolista português Cristiano Ronaldo marcou hoje frente a Israel (4-0) o seu 104.º golo ao serviço da seleção nacional, colocando-se a apenas cinco do recorde mundial do iraniano Ali Daei, autor de 109.

Licenciamentos de novas obras cresce em 2021

Desde o 3.º trimestre de 2012 que não eram concluídos tantos edifícios novos como no 1.º trimestre de 2021.

