CMF assinou protocolo com a Banda Distrital do Funchal

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, acompanhado pela vereadora Dina Letra, e pelo presidente da Junta de São Martinho, Duarte Caldeira, visitou a Banda Distrital do Funchal, sediada no Pico dos Barcelos, para proceder à assinatura de um protocolo, no valor de três mil euros, que visa apoiar as actividades desenvolvidas pela banda.

Nos momentos conturbados que estamos a viver, é importante manter as relações de proximidade com as entidades do nosso concelho, para que, em conjunto, possamos combater todas as adversidades que possam ainda surgir.

O edil funchalense foi recebido por Rafael Mendes e destacou na visita “o papel que Banda Distrital tem na promoção do património musical regional e da nossa cultura".

"Um trabalho que também deve ser reconhecido pela forma como fomentam nas nossas crianças e jovens o gosto pelas artes, e tantos outros valores importantes para cresçam e se tornem cidadãos preparados e conscientes”, vincou.

A Banda Distrital do Funchal conta com 147 anos de história e, actualmente, é composta por cerca de 24 executantes.