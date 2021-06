CMF avança com acções de desratização e desbaratização

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a realizar, durante esta semana, um conjunto de acções de desratização e desbaratização em diversas ruas e travessas da zona baixa da cidade do Funchal.

Este plano de controlo de pragas decorre em todas as caixas de visita de águas residuais.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da autarquia com o pelouro do Ambiente, salienta que “estas acções surgem de maneira preventiva e têm como principal objectivo assegurar as condições de higiene e a saúde pública".

Os trabalhos serão efectuados por uma empresa especializada, apoiada pelos serviços camarários do Departamento de Ambiente da CMF.

A execução dos trabalhos do plano de Controlo de Pragas Urbanas do Município do Funchal decorre durante o período nocturno e contempla, nesta primeira fase, a baixa do Funchal nos seguintes arruamentos:

- Dia 14 de Junho – Rua do Lazareto; Largo do Socorro; Largo da Forca; Rua Aspirante Mota Freitas; Rua de Santa Maria; Rua do Portão de São Tiago e Travessa do Forte.

- Dia 15 de Junho – Rua Bela de São Tiago e Travessa João Caetano.

- Dia 16 de Junho – Rua Nova da Alegria; Rua das Rosas; Rua de São Filipe; Avenida Santiago Menor; Rua Conde Carvalhal; Campo da Barca; Rua Conselheiro Aires de Ornelas; Rua Jaime Moniz e Rua do Arcipreste.

- Dia 17 de Junho – Rua da Infância; Rua Miguel de Carvalho; Rua do Hospital Velho; Rua Latino Coelho; Rua dos Barreiros (Santa Maria Maior); Travessa da Amoreira; Travessa de João Ribeiro; Travessa das Torres; Largo do Corpo Santo; Travessa Escaleres; Travessa do Portão e Rua Ornelas.