Associação Desportiva de Machico prossegue com testagem à covid-19

A Associação Desportiva de Machico, em parceria com a Farmácia do Engenho, inicia hoje, 16 de Junho, a segunda fase de testagem à covid-19 nas suas estruturas técnicas de todas as modalidades, bem como aos seus colaboradores e dirigentes.

De acordo com a nota remetida à imprensa pela direcção da colectividade machiquense, "a equipa principal de futebol está dispensada desta segunda fase de testes, dado que nas últimas semanas foi testada por duas vezes, através dos testes rápidos de antigénio, como também através do teste PCR a quando da ida ao Porto Santo, tendo tido um resultado negativo em todos os testes realizados".

"O mesmo acontece com os atletas da formação os quais já se encontram incluídos no processo de testagem da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia que decorre periodicamente nas Escolas da Região, não necessitando assim de serem submetidos novamente ao mesmo", refere a Associação.

Indo ao encontro da campanha de testagem massiva da população que arrancou a 26 de Abril, na Região Autónoma da Madeira, através de uma iniciativa do Governo Regional da Madeira em parceria com a Associação Nacional de Farmácias, com a disponibilização de testes rápidos de antigénio, gratuitamente aos residentes, a Associação Desportiva de Machico pretende assim contribuir para a segurança de todos os seus atletas bem como da população em geral.

Na primeira fase da realização dos testes, que ocorreu há precisamente um mês, os perto de 80 testes realizados à equipa principal de futebol, às estruturas técnicas de todas as modalidades, bem com aos colaboradores e dirigentes revelaram-se todos negativos.

A direcção da Associação Desportiva de Machico apela ainda a toda a população para "seguir o exemplo e realizar os testes rápidos de antigénio que estão disponíveis gratuitamente nas farmácias aderentes a todos os residentes na região".