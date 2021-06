Número de contágios na Alemanha continua a baixar

Os contágios por covid-19 continuam a baixar na Alemanha sendo que só três distritos, de um total de 412, ultrapassam os 50 infetados ao mesmo tempo que aumenta o número de pessoas vacinadas contra a doença.

De acordo com as autoridades sanitárias morreram 137 pessoas de covid-19 nas últimas 24 horas, face a 107 na semana passada, enquanto se registaram na terça-feira 1.455 casos positivos.

Na Alemanha, já receberam as duas doses da vacina 22.302.188 pessoas (26,8% da população) e 40.475.199 (48,7%) a primeira dose.

No conjunto do país, a incidência acumulada em sete dias é de 13,2 novos contágios por 100 mil habitantes, com 10.992 casos numa semana, face aos 15,5 na terça-feira e aos 20,8 na passada quarta-feira.

Em apenas três distritos - de 412 no total nacional - superam a incidência de 50: Schwinfurt, na Baviera, com a mais alta (84,2), Lindau, no mesmo Estado (58,6) e Tuttlingen, em Baden-Wurtermberg.

O fator semanal de reprodução (R) está em 0,72 o que significa que cada cem infetados contagiam 72 pessoas.

Na Alemanha morreram 90.074 pessoas desde o início da pandemia e contabilizam-se 3.717.625 casos positivos em igual período.

Na terça-feira estavam internados nas unidades de cuidados intensivos 1.210 pacientes com SARS CoV-2, de acordo com fontes médicas.