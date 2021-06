Rendidos a Ronaldo

Neste Euro, após os jogos de Portugal sete jornalistas do DIÁRIO dão nota 'Mais' e 'Menos' ao desempenho da selecção nacional.

No jogo de estreia eis as avaliações feitas por Ricardo Duarte Freitas, Jorge Freitas Sousa, Pedro Freitas Oliveira, Victor Hugo, Nélio Gomes, Paulo Vieira Lopes e Rúben Santos.

Jorge Freitas Sousa

Mais

Atitude de campeão

Portugal entrou em campo a justificar o título de campeão europeu e empurrou a Hungria para o seu meio campo. Com uma autoridade que faltou em jogos anteriores. Muito mais posse de bola e oportunidades que apenas foram contrariadas pela boa exibição do guarda-redes contrário.

Menos

Trincos a mais

Perante uma equipa com menos argumentos ofensivos, havia excesso de ‘peso’ no meio campo. Danilo e William Carvalho eram trincos a mais para um jogo em que fazia falta um artista para alimentar a forte linha avançada. A entrada de Renato Sanches provou isso mesmo.

Nélio Gomes

Mais

Golos de Ronaldo

Com os dois golos apontados, Cristiano Ronaldo tornou-se na figura do jogo. O último é o momento alto da partida, resultando de uma excelente combinação do ataque luso, culminado com um grande trabalho individual do madeirense. Que, com isto, tornou-se no melhor marcador de sempre dos Campeonatos da Europa, com 11 golos.

Menos

Substituições tardias

Fernando Santos tardou uma eternidade a fazer alterações na equipa e, como se viu, foi aí que esteve a chave da vitória. Principalmente as entradas de Rafa e Renato Sanches mexeram com o jogo demasiado estereotipado da selecção portuguesa, criando desequilíbrios que até então não tinham existido. Mas foi a tempo – e ainda bem.

Paulo Vieira Lopes

Mais

Histórico CR7

Não foi o melhor jogador em campo, mas voltou a ser decisivo, ao fazer o segundo e o terceiro para Portugal e a fazer história. Tornou-se no primeiro jogador a participar em cinco fases finais de Europeus e veio ao bisar na partida de hoje, elevou para 11 golos em fases finais, deixando para trás o francês Michel Platini (9).

Menos

William sem ritmo

Sem mostrar o ritmo de outros tempos William Carvalho foi o escolhido, ao lado de Danilo Pereira, para ‘mandar’ no meio campo defensivo português. Mesmo sem comprometer e numa partida onde Portugal ‘mandou’, William acabou por ser o jogador com menos fulgor. Foi substituído, e bem, por Renato Sanches.

Ricardo Duarte Freitas

Mais

Veterania de CR7

Mesmo sem fazer um jogo deslumbrante, Cristiano Ronaldo foi a imagem do inconformismo e da resiliência da selecção nacional. O capitão apareceu nos momentos finais bisando por duas vezes, tornando-se no homem do jogo e no melhor marcador de sempre em fases finais de Campeonatos da Europa. Nota positiva também para o talismã Raphael Guerreiro pela forma como desatou o nó húngaro com um golo de ressaltos. Renato Sanchéz foi o motor do campo quando a armada lusitana parecia adormecida no inferno de Budapeste.

Menos

William lento

A lentidão no processo ofensivo e a previsibilidade do jogo da selecção nacional permitiram ao bloco húngaro anular o ataque português, tirando partido do seu poderio físico. A falta de ritmo de William Carvalho foi evidente e houve muitos passes falhados nas mudanças de flanco. Diogo Jota destacou-se nos primeiros 15 minutos pela forma como confundiu a defensiva húngara, mas agarrou-se demasiado à bola, optando por rematar à baliza em dois lances quando tinha Bruno Carvalho, num momento, e Cristiano Ronaldo noutro, isolados e de cara para a baliza.

Pedro Freitas Oliveira

Mais

Renato Sanches e Rafa ‘mostram’ caminho

As entradas de Rafa e Renato Sanches, aos 71 e 81 minutos, respectivamente, concederam outra dinâmica ofensiva à selecção nacional, maior irreverência e, com isso, mais capacidade pera construir no último terço do terreno. E o recorde de Cristiano Ronaldo, agora o melhor marcador de sempre em fases finais do Euro.

Menos

Dificuldade com equipas ‘fechadas’

O 3-0 não espelha a dificuldade que a selecção portuguesa teve neste jogo. De facto, a equipa orientada por Fernando Santos voltou a demonstrar dificuldades diante de equipas que se apresentam num bloco baixo, como foi o caso da Hungria. Perante um adversário que poucos espaços deixou, foi difícil encontrar soluções… até ao minuto 84.

Victor Hugo

Mais

A ‘máquina’ nunca falha

Está velho, está?! A ‘máquina’ nunca falha. São recordes atrás de recordes [hoje foram mais três] além de Cristiano Ronaldo juntar 106 golos, 11 em fases finais do Campeonato da Europa. E como é importante o nosso capitão estar motivado. Uma palavra para Rafa Silva que esteve nos três golos. E quantos de nós ficamos admirados pela decisão de Fernando Santos quando decidiu colocar o benfiquista? Pois...até eu! De resto são mais de 300 minutos sem sofrer um golo. Oxalá continuemos assim. Agora é só torcer para o empate da Alemanha contra a França.

Menos

Sofrimento versus ineficácia

Num segundo tudo muda, mas era preciso tanto sofrimento? É verdade que a Hungria não perdia à 13 jogos, mas Portugal não precisava daquela ajudinha húngara aos 84 minutos para tanto domínio. Foram 11 remates à baliza, 6 pontapés de canto, 65% de posse de bola, tanto para o coração luso aguentar 84 minutos. Com um adversário tão defensivo demoramos a mexer na equipa. Hoje não podemos nos queixar até do árbitro que viu o penalti sobre o Rafa.

Rúben Santos

Mais

Ronaldo, quem mais?)

Passou ao lado de grande parte do jogo, chegou a fintar o vento, fez passes sem nexo e ainda falhou à boca da baliza aquilo que não é nada normal para um jogador que é recordista por natureza. Mas, como errar ainda é humano, Cristiano Ronaldo voltou acabou o jogo com mais uma mão cheia de conquistas pessoais, daquelas que nos fazem ainda duvidar se é extraterrestre. Na retina, fica a ideia de que o capitão agora só aparece para resolver, porque do nada, após mais de 80 minutos escondido, marcou dois golos. Será isso ou exigimos demasiado a um homem de 36 anos que ainda tem pedalada para torneios deste calibre.

Menos

Opções de Santos

Fernando Santos não surpreendeu, infelizmente. Contra a Hungria, a menos favorita deste Grupo, o homem que levou tabaco para um mês não inventou e colocou Danilo Pereira e William Carvalho no meio, dois jogadores sem qualquer entrosamento no miolo. Para justificar esta minha observação basta apreciar o impacto que Renato Sanches e Rafa Silva trouxeram para o encontro. Para a próxima, peço também um Diogo Jota menos egoísta.