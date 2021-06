Traficante de droga que finta a lei há 22 anos vai a julgamento no Funchal

A cidadã cabo-verdiana que a 1 de Agosto do ano passado foi detida no Aeroporto da Madeira com 10 quilos de heroína na mala de viagem tem uma história curiosa. Residente na Amadora, a mulher de 56 anos tem duas condenações por tráfico de estupefacientes no cadastro e chegou a estar à beira da expulsão de Portugal. Mas foi salva por um indulto presidencial. No final deste mês vai a julgamento no tribunal do Funchal devido à maior apreensão de heroína na Madeira. O caso faz manchete na edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A maior foto da primeira página ilustra a notícia que revela que as lagoas da Madeira já atingiram 84% da sua capacidade. A ARM prevê que neste Verão haja maior disponibilidade de água. No entanto, avisa que os recursos para a rega dependerão das necessidades para abastecimento público. A empresa pública pede também uma melhor gestão pelas autarquias.

Outro destaque dá conta que o Madeira Golf Trophy tem um recorde de participantes. Um total de 141 golfistas integram evento de carácter social e internacional que terá lugar no Santo da Serra. Ainda na área desportiva, é abordada a conquista do título nacional de andebol feminino pelo Madeira SAD.

Em entrevista ao DIÁRIO, o Núncio Apostólico pede “soluções” que fixem a juventude à Região. Pela primeira vez a visitar a Madeira, o arcebispo D. Ivo Scapolo admite que a falta de oportunidades é uma das preocupações da diocese madeirense.

Por fim, fique a saber que o Governo Regional está a insistir com o executivo de Londres para facilitar o regresso dos turistas britânicos. O secretário do Turismo, Eduardo Jesus, escreveu uma carta ao ministro da Saúde do Reino Unido destacando o quadro favorável da pandemia na Região.