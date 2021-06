Recolher obrigatório passa para a 1 hora da manhã na Madeira

O horário de recolher obrigatório estipulado pelo Governo Regional da Madeira passa para a 1 hora da manhã a partir desta terça-feira, dia 15 de Junho. A circulação na via pública estará assim interdita até às 5 da madrugada.

O anúncio foi feito há instantes por Miguel Albuquerque, que destacou o civismo "exemplar no cumprimento das normas preventivas em vigor" por parte dos madeirenses, que enumerou uma série de comportamentos positivos adoptados pela população e pelo executivo.

O uso de máscara, a testagem massiva, a monitorização e acompanhamento das autoridades de saúde aos casos que vão surgindo, o controlo nas entradas e o processo acelerado de vacinação "tem permitido diminuir substancialmente o número de infectados e internamentos".

Há ainda "maior contenção nas cadeias de transmissão" e por isso há "margem de segurança para aliviar as normas em vigor", mas de acordo com o chefe do executivo madeirense temos de "continuar a manter um comportamento de responsabilidade para a salvaguarda da saúde pública". Albuquerque vincou ainda que a "fiscalização não diminuirá".