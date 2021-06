CMF assinou protocolo de 2 mil euros que visa apoiar Associação da Fonte

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou, acompanhado da vereadora Dina Letra e do presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, a sede da Associação Sócio-Cultural da Fonte, no âmbito da assinatura do protocolo de apoio municipal ao associativismo e a actividades de interesse municipal.

O protocolo no valor de 2 mil euros vem, segundo o autarca, "ajudar na realização da actividade que a Associação propôs à CMF”.

Miguel Gouveia destacou, na ocasião, “o papel que esta entidade tem na comunidade residente, onde promove diversas iniciativas que são uma grande mais-valia para os moradores de São Gonçalo”.

A Associação da Fonte foi fundada há 18 anos por Raul Fernandes, que continua a assumir as funções de presidente da mesma.

Esta desenvolve um projecto de hortas comunitárias, paralelamente a uma multiplicidade de ações formativas, que vão desde o artesanato, até à informática e à literacia financeira, dinamizando ainda passeios periódicos recreativos por todo o arquipélago.