Paul do Mar ainda não entrou no Euro

Os pauleiros ainda não entraram no Campeonato da Europa. Conhecidos pelos seu entusiasmo pelo futebol, a população ainda não vibra como costume, nem mesmo na 'Praça da Alegria' ainda despida de adereços.

A única bandeira portuguesa visível na na zona do porto do Paul do Mar, está exposta numa casa particular.

Esta manhã, com o tempo a mudar, com muitas nuvens e a cair uns chuviscos, pode vir afastar muitos entusiastas do futebol de ver o jogo nos bares.

As bandeiras e os cachecóis entre outros artefactos não fazem, até ao momento, parte dos adereços dos diversos bares do Paul do Mar, como era costume.