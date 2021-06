Governo vai manter protocolos para realização de testes à covid no continente

Os protocolos que o Governo Regional da Madeira tem em vigor no continente para a realização de testes ‘gratuitos’ PCR a viajantes para a Região é para continuar a vigorar, mas a partir de finais deste mês adaptado à realização de testes rápidos de antigénio.

A garantia foi dada esta tarde pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem do lançamento, na Madeira, da primeira edição do livro ‘Do Caos à Esperança’, sobre as Forças Nacionais Destacadas ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana, da autoria de Cristina Costa e Silva e do Tenente-general Paulino Serronha.

“Os protocolos que nós temos com as unidades no continente mantém-se para os testes rápidos”, afirmou Albuquerque.

A Região deixará de exigir, no final deste mês, apenas o teste PCR como o único 'rastreio' autorizado para entrar na Madeira ou Porto Santo, bem como nas viagens inter-ilhas. A partir do dia 1 de Julho é exigido como 'requisito mínimo' a apresentação de um teste rápido antigénio, anunciou hoje o Governo Regional.

A este propósito Albuquerque esclareceu que “quem quiser continuar a fazer o [teste] PCR, pode fazer, mas o teste rápido continua a ser feito nessas unidades [protocoladas com o Governo Regional]” por entender que “é melhor fazer lá”. Mas essa será uma opção do passageiro, que a partir de Julho “pode escolher” entre teste PCR ou teste rápido de antigénio a apresentar no desembarque. Caso contrário, será sujeito a teste rápido de antigénio à chegada à Madeira e/ou Porto Santo.