CMF apresenta VI Maratona Internacional da Madeira em Patins

A Vereadora com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, apresentou esta manhã, no Parque de Santa Catarina, a VI Maratona Internacional da Madeira em Patins, um evento que decorre este domingo, dia 13 de Junho, no Funchal, e que conta com o apoio de 15 mil euros da Câmara Municipal.

Dina Letra começou por agradecer, na ocasião, ao Clube Desportivo e Recreativo Santanense pela organização do evento, sublinhando que “apesar deste clube ter a sua origem no concelho de Santana, temos de louvar a sua participação e todo o seu trabalho em prol do desenvolvimento desportivo do Município do Funchal.”

A edição de 2021 conta com duas centenas de inscritos, com destaque para a presença do vice-campeão olímpico da prova de Mass Start em patinagem de velocidade no gelo, o belga Barts Swings. Estará igualmente presente na prova os especialistas de maratonas, o campeão da Europa, Félix Rijhnon, e o actual campeão do mundo, Nolan Beddiaf.

De destacar também a estreia da “Team WIC Portugal, onde estarão presentes, entre outros, os atletas internacionais madeirenses Marco Lira e António Freitas. No total a prova irá receber atletas de 11 países , distribuídos por 20 clubes.

A Vereadora concluiu que “acreditamos que este evento será uma excelente montra para atrair novos visitantes à nossa cidade, que para além de ser um destino seguro, também tem características únicas e um vasto leque de experiências para oferecer, tanto a nível desportivo como de lazer. Aproveito para convidar todos os funchalenses e madeirenses a deslocarem-se à baixa do Funchal no próximo domingo, e a presenciar ‘in loco’ esta belíssima prova de velocidade, com a presença de estrelas internacionais da modalidade, e que tornou-se num fantástico cartão de visita para a cidade e para a Região.”

A 6ª edição do Madeira Roller Marathon ficará na história do desporto regional com a estreia do Funchal no Circuito Mundial de Maratonas (World Inline Cup), sendo a capital madeirense uma das sete cidades participantes em 2021, juntamente com L’Aquila (Itália), Harbin (China), Zandvoort (Holanda), Berlim (Alemanha), Dijon (França), e Sarasota (Estados Unidos da América).