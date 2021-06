Trânsito com poucas zonas de congestionamento

Bom dia.

A esta hora da manhã, ainda com muitos madeirenses a caminho do trabalho ou da escola ou dos seus afazeres diários, o trânsito nas principais vias rodoviárias decorre sem muitos constrangimentos e congestionamentos.

De acordo com o que é possível visionar em várias das imagens disponíveis, as maiores dificuldades ocorrem sempre nas entradas da via rápida, sobretudo a partir da Cancela para quem vem da zona Este e desde Câmara de Lobos para quem vem de Oeste.

Também as saídas desta via para aceder ao centro do Funchal, a partir das três ribeiras, como é habitual em dias úteis da semana, acabam por ser pontos quentes, mas cujo maior ou menor tráfego ou até congestionamento acontece mais quando ocorre algo fora do normal. Portanto, a demora que ocorre é a normal por esta altura.

De notar algum trânsito acumulado na Rua Conde Carvalhal, mais precisamente no final da mesma, logo após a pista de karting e modelismo, com obras numa faixa de rodagem a limitarem a circulação. O mesmo se passando na Estrada do Aeroporto, na recta logo a seguir à rotunda da Cancela.