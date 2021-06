CMF e Direcção Regional do Ambiente fiscalizam estações elevatórias de águas residuais privadas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu, ao longo do mês de Maio, a diversas acções de vistoria ao estado de funcionamento das estações elevatórias de águas residuais do concelho, nomeadamente as situadas junto à orla marítima da cidade e que não estão sob a jurisdição do Município do Funchal.

Estas intervenções foram realizadas em conjunto entre a autarquia e a Unidade de Inspecção Ambiental e Acção Jurídica (UNIAAJ), da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, e tiveram como grande foco a preparação da abertura da época balnear 2021.

O objectivo da vistoria foi realizar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais, de modo a determinar o grau de conformidade dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, levando-se em consideração as normas exigidas e as particularidades que este serviço oferece.

Salienta-se que, durante os trabalhos de fiscalização, foram analisados todos os equipamentos e o seu correto funcionamento, não tendo sido detectadas quaisquer anomalias que possam colocar em causa a qualidade da água do mar do Funchal, nem a saúde e segurança dos banhistas.

No âmbito da monitorização constante aos sistemas de drenagem e saneamento de águas residuais, e do reforço do controlo relacionado com a época balnear, a Câmara Municipal do Funchal vai continuar a efetuar ao longo dos próximos meses, e de forma recorrente, mais ações de fiscalização nestes espaços.