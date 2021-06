Roberto Vieira questiona a CMF sobre a concessão dos espaços no Parque Ecológico do Funchal

Roberto Vieira, deputado independente na Câmara Municipal do Funchal, questiona a concessão dos espaços no Parque Ecológico do Funchal foram atribuídos de forma clara e transparente. Roberto Vieira indaga a concessão do bar de apoio ao turismo de natureza e da exploração dos casas de abrigo, ou como chama "'bangalôs' para fins de alojamento".

O deputado quer saber quando, como e com que critérios os espaços foram concessionados, assim como o valor da renda.

Esta concessão não pode ser mais um 'negócio da China' feito pela Câmara Municipal do Funchal, nas costas dos deputados municipais. Este tipo de concessão deve ser feito por leilão, tendo como objectivo, a renda mais alta e não pela cara do freguês. Roberto Vieira

O deputado adianta que todas estas dúvidas serão colocadas na próxima assembleia municipal, para que assim fiquem registadas em acta.

Roberto Vieira considera que procedimentos como este só estão a acontecer porque o "executivo já está em desespero, por estar a ver que a Câmara lhes está a fugir das mãos e tem que assegurar alguns lugares". O deputado acredita que a nova infra-estrutura de apoio, o bar 'Barracão' e as casas de abrigo "parecem ser mais um daqueles negócios que têm que ser explicados".