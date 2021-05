Estreito de Câmara de Lobos terá pavilhão Gimnodesportivo

O grupo parlamentar PSD deu hoje início às Jornadas Locais no concelho de Câmara de Lobos, onde visitou as obras do futuro pavilhão Gimnodesportivo da freguesia do Estreito.

Segundo os social- democratas esta infra-estrutura é de grande importância para o município, "que possui uma das maiores demografias federadas nas várias modalidades e que é um dos exemplos da prioridade que o Governo Regional tem dedicado a esta área em Câmara de Lobos".

O investimento no valor 4,2 milhões de euros, prevê um pavilhão com para a prática de diferentes modalidades, incluindo hóquei em patins e sala de treinos de ténis de mesa, o espaço terá também gabinete médico, espaço técnico, balneários, arrecadações, instalação sanitária de apoio e bancadas para aproximadamente 160 pessoas.

Segundo o grupo parlamentar a área adjacente terá ginásio, balneários, bar, instalações sanitárias e lavandaria. No exterior, haverá alguns equipamentos desportivos de apoio à população - dois campos para a prática de Padel e uma zona com aparelhos de ginástica urbana.

A construção está a cargo da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas e vai decorrer em duas fases.

A primeira, já iniciada, contempla a modelação do terreno, a respectiva limitação periférica, construção do arruamento público e criação de redes de água, esgotos e eléctrica para fornecer o espaço. A segunda fase consiste na edificação do pavilhão e dos respectivos anexos de apoio.