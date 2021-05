“É possível que subam” casos de covid-19 na Madeira

Miguel Albuquerque continua a estar confiante se a Região continuar a receber os diferentes lotes de vacinas que até final do mês de Setembro será possível a “imunidade colectiva”, reconhecendo que a chegada de turistas, nomeadamente do Reino Unido tenha consequências na subida de mais casos positivos de covid-19.

“É possível que subam mas o obviamente que estamos a fazer tudo que isso não aconteça”, disse lembrando que a necessidade de manter as regras de distanciamento social mesmo que alguns madeirenses já tenham sido vacinados ou que os próprios turistas cheguem com teste PCR efectuado.

O presidente do Governo Regional anunciou que amanhã será aprovado em Conselho de Governo a “abertura à competição das modalidades de médio e abrir aos treinos as modalidades de alto risco”, dando exemplos do Judo, Muai Thay.

Palavras à margem da visita à Companhia Nova de Aguardente Lda., ao Parque Empresarial da Ribeira Brava.