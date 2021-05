CMF apoia a Associação Monte de Amigos com 29 mil euros

Acompanhado pela vereadora Madalena Nunes, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou a Associação de Solidariedade Social Monte de Amigos para assinar um protocolo, no valor de 29 mil euros, para apoiar actividades de cariz social desenvolvidas pela entidade.

Miguel Silva Gouveia foi recebido pela presidente da direcção, Margarida Moraes. De acordo com comunicado enviado para a redacção, o presidente da CMF sublinhou “o trabalho de excelência realizado pela Monte de Amigos junto da comunidade funchalense e madeirense, ajudando inúmeras famílias em situação de carência económica, nomeadamente com a entrega de bens alimentares”.

De acordo com dados divulgados pela CMF, a Associação Monte de Amigos presta apoio a 130 famílias, num total de 350 pessoas. Destas, 81 são crianças. Miguel Silva Gouveia referiu ainda, de acordo com a mesma nota: “A crise provocada pela pandemia tem evidenciado as carências sociais e aumentado o número de pessoas a pedir ajuda. Acreditamos que este apoio será essencial para que esta associação, e os seus responsáveis e voluntários, continuem a prestar auxílio a quem mais precisa e a fazer a diferença na vida destas pessoas”.

“Este investimento é mais um reflexo da nossa política de proximidade e da gestão firme deste executivo para com as questões relacionadas com o desenvolvimento social da nossa cidade, e que em conjunto com as entidades desta área, tem-nos permitido lutar pela dignidade e pela defesa dos direitos de todos os cidadãos do Funchal”, lê-se também.

Situada na freguesia do Imaculado Coração de Maria, a Associação Monte de Amigos foi registada como Instituição Particular de Solidariedade Social em Março de 2012, para apoia famílias com bens alimentares, apoiar crianças e jovens, proteger grupos mais vulneráveis, valorizar e desenvolver acções de voluntariado, integrar a comunidade no desenvolvimento de actividades artísticas e culturais ou prevenir situações de carência.