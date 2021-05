Câmara de Lobos realiza segunda edição do 'Banco de Ideias'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com o Teatro Metaphora, realiza a segunda edição do 'Banco de Ideias', cujo objectivo passa pela promoção da participação juvenil na vida do concelho.

Os jovens de Câmara de Lobos, dos 16 aos 30 anos, poderão apresentar os seus projectos até ao dia 10 de Junho, sendo que os projectos premiados serão concretizados com a aplicação de 5000 euros. O regulamento e ficha de inscrição podem ser consultados através do link: https://bit.ly/3uxIfLu.

Recorde-se que na primeira edição foram 8 os projectos submetidos a apreciação.