Noite foi tropical em Santa Cruz

Prenúncio do dia ‘escaldante’ que se adivinha, a última noite foi tropical – temperatura do ar acima dos 20 graus centígrados (ºC) - em Santa Cruz, tendo em conta os registos da rede de estações meteorológicas automáticas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) no Arquipélago da Madeira.

A estação meteorológica localizada no Aeroporto da Madeira registou 22,0 ºC de temperatura mínima – a variação térmica entre as 00:00 e as 07:00 foi de 0,9 ºC. Foi registada pela 01:30 e foi o único registo do valor extremo da temperatura mínima do ar acima dos 20 graus.

A temperatura mínima do ar mais baixa durante toda a madrugada foram 11,7 ºC e foi registada já praticamente ao raiar do dia no Pico do Areeiro.

Destaque também para a Ponta do Pargo, que ainda de madrugada chegou a sentir 20,5 ºC.

Recorde-se que a costa sul da ilha da Madeira está sob aviso amarelo para o tempo quente, que deverá persistir, pelo menos, até amanhã. Para esta quinta-feira o IPMA prevê temperatura máxima na ordem dos 29 ºC no Funchal.