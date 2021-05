Trânsito a fluir com normalidade nesta quinta-feira

Bom dia.

Numa manhã que já vai com sol alto, mas ainda assim fresca, as estradas da Madeira apresentam trânsito normal, nomeadamente na principal via de acesso e que atravessa o Funchal, as viaturas circulam sem grandes constrangimentos.

Foto Via Litoral

Aliás, o sol deverá ser mesmo uma das principais fontes de preocupação para quem se faz à estrada a esta hora, nomeadamente quem vem no sentido Ribeira Brava - Machico, que deverá ter cuidados por causa do encadeamento e perturbação natural à condução.

Foto Madeira-web.com

Outra fonte de preocupação deverá ser os acessos ao Funchal, que a esta hora já se apresentam completamente condicionados, mas sem que tenhamos conhecimento de qualquer problema ou acidente que, normalmente, é o que acaba por complicar a vida dos envolvidos e dos que circulam. Por isso, todo o cuidado é pouco.