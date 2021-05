Escola do Estreito promove campanha de angariação de brinquedos

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos pretende assinalar o Dia da Criança com uma actividade diferente e, para isso, decidiu criar uma campanha de angariação de brinquedos, durante todo o mês de Maio, para posterior entrega a uma instituição de solidariedade social no Concelho de Câmara de Lobos.

"Com esta campanha, a comunidade educativa pretende apoiar crianças com problemas económicos e sociais, apoiar instituições de carater social e promover o voluntariado", refere nota da Câmara Municipal, parceira desta iniciativa.

Esta campanha conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos que disponibilizou a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e o Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, como pontos de entrega.