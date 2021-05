Câmara de Lobos entrega equipamentos a alunos com necessidades especiais

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu esta segunda-feira à entrega de dois computadores e um quadro que vão dotar as salas das unidades especializadas de três estabelecimentos de ensino, nomeadamente as escolas EB1/PE de Câmara de Lobos, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre e Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

Destinados a alunos com necessidades educativas especiais, estes equipamentos vêm possibilitar o desenvolvimento de actividades adaptadas aos discentes. Os equipamentos foram adquiridos através do projecto de Crowdfunding do Novo Banco que angariou 5.000 euros. Estes três equipamentos, no valor de 2.650 euros, juntam-se aos 11 tablets, no valor de 2.350 euros entregues aos alunos acompanhados pelo projecto 'Passo a Passo', promovido pela autarquia e cofinanciado pelo PRODERAM2020.

O 'Passo a Passo' disponibiliza à população infanto-juvenil apoio nas áreas técnicas da Terapia da Fala, Psicologia, Psicomotricidade e Serviço Social, desenvolvendo de momento a sua actuação junto das crianças e jovens residentes e em frequência no 1.º Ciclo de Escolaridade e em Unidades de Ensino Especializado no concelho de Câmara de Lobos, estando a ser equacionado o seu alargamento aos restantes ciclos.

Com a aquisição destes 3 equipamentos aplicamos o remanescente dos fundos angariados pela campanha. Direcionamos este valor para os alunos do ensino especial dado que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos já disponibilizou, cerca de 300 equipamentos informáticos para os alunos de todos os ciclos das escolas do concelho, bem como acesso à plataforma Escola Virtual a todo o universo de alunos que frequentam o 1.º Ciclo. Sónia Pereira, vice-presidente de Câmara de Lobos

O Crowdfunding foi, numa primeira instância, pensado para a aquisição de equipamentos para as crianças do projecto 'Passo a Passo', mas dado o sucesso da iniciativa, a autarquia alargou o seu âmbito, o que resultou na aquisição destes equipamentos hoje entregues às escolas.