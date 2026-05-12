Escola da Ponta do Sol homenageia atleta de badminton no âmbito da exposição 'Move-te por Valores'

No âmbito da exposição 'Move-te por Valores', a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol prestou homenagem à aluna e atleta de badminton Maribel Correia Sousa, distinguindo-a com o valor 'Humildade'. A iniciativa é promovida pelo Plano Nacional de Ética no Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com o programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

Segundo nota à imprensa, "a distinção reconhece a humildade e o espírito desportivo da jovem atleta, que se tornou a primeira atleta da modalidade de badminton em Portugal a receber um Cartão Branco, atribuído a exemplos de fair play e conduta exemplar no desporto".

A cerimónia contou com a presença do director regional de Desporto, David Gomes, de Marina Silva, em representação da Direcção Regional de Educação, do embaixador da Ética no Desporto, Carlos León, e da presidente do Conselho Executivo da escola, Ricardina Andrade, entre outras entidades convidadas.

Poe fim, revela que "a exposição decorre entre os dias 4 e 14 de Maio, proporcionando à comunidade educativa um espaço de reflexão sobre a ética e os valores fundamentais na vida e no desporto, incentivando atitudes de respeito, inclusão e responsabilidade na sociedade".