Loja do DIÁRIO na Fernão de Ornelas vandalizada

A Loja do DIÁRIO na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no centro do Funchal, foi vandalizada ontem à noite.

Os vidros foram partidos, como mostram as fotografias, numa situação que foi prontamente detectada e o autor identificado pela PSP.

Uma acção que causa prejuízo e que será prontamente resolvida, mas que deixa prejuízo notório nas fotos.

Ver Galeria

Actos de vandalismo gratuito têm ocorrido várias vezes ao longo do último ano, situações prontamente relatadas pelo DIÁRIO, além de montras, caixotes de lixo, papeleiras, parquímetros, espelhos de trânsito, sendo que muitos desses actos ficam por descobrir os autores.

Desta feita, o autor é conhecido e frequentador da zona, muito procurada por vândalos e sem-abrigo.