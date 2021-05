Ronaldo começa a retirar as 'máquinas' de Itália

Jorge Mendes já avisou que Cristiano Ronaldo não vai regressar na próxima temporada ao Sporting, mas uma empresa portuguesa deslocou-se até à residência do madeirense, em Turim, para transportar algumas das 'máquinas' que o craque tem na garagem. Para onde? Ninguém sabe.

No vídeo publicado pela página 'Per Sempre Calcio', um camião da 'Rodo Cargo' abre-se para receber, alegadamente, alguns carros de luxo do avançado da Juventus, entre eles o automóvel que Georgina ofereceu por ocasião do seu 35.º aniversário.

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

Citado pelo portal 'TuttoJuve', o vizinho de CR7 disse à Radio Bianconera que só tinha assistido a uma idêntica movimentação de carros na zona adjacente à casa do avançado madeirense quando este se mudou para Turim, em 2018.

Com mais um ano de contrato, a saída antecipada de terras transalpinas tem sido cada vez mais questionada.