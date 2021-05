Câmara de Lobos com várias zonas com corte de água

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. continua trabalhos de remodelação e melhoria das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, estando programados cortes no fornecimento em vários sítios ao longo de toda a semana que vem, mais precisamente entre segunda-feira e sexta-feira.

Vamos a contas desta operação que visa "diminuir as perdas de água", frisa a empresa pública

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, haverá corte no fornecimento nos seguintes sítios: Castelejo, Barreiros e Pomar do Meio, na segunda-feira, dia 17/05/2021, entre as 9h00 e as 13h00.

Na mesma freguesia mas nos sítios dos Barreiros, Covão, Panasqueira e Vargem e na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Panasqueira, Ribeiro Real, Lourencinha e Fajã, entre as 22h do dia 17/05/2021 e as 01h00 do dia 18/05/2021, terça-feira.

Na freguesia de Câmara de Lobos, mas no sítio da Aldeia, no mesmo dia 18/05/2021, o corte ocorrerá entre as 9h00 e as 13h00.

No dia seguinte, quarta-feira, 19/05/2021, nesta freguesia os cortes vão ocorrer nos sítios do Espírito Santo e Torre, entre as 9h00 e as 13h00.

De volta à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios da Achada, Igreja, Pico e Salões, Ribeira da Caixa, Ribeira Fernanda e Vargem, e também na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Bela Vista, Quinta do Leme e Ribeira da Caixa, o o fornecimento será afectado entre as 22h00 de quarta-feira e as 02h00 já de quinta-feira, 20/05/2021.

Por fim, nesta freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios da Igreja, Pico e Salões, Quinta de Santo António, Quinta do Leme e Ribeira da Caixa, e na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Quinta do Leme, no dia 21/05/2021, sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00.