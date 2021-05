O que é feito dos dois melhores estudantes madeirenses premiados há 30 anos?

José Patrício Silva de Ascensão, da Escola Secundária Francisco Franco, e Luís Miguel Rodrigues Fernandes Manica, da Escola Complementar do Til APEL, foram os dois alunos contemplados com o Prémio Escolar Marconi no Dia Internacional das Telecomunicações de há 30 anos. A entrega da distinção, que incluía a atribuição de uma verba no valor de 25 mil escudos (cerca de 125 euros), foi notícia em destaque na edição do DIÁRIO de 18 de Maio de 1991.

O Prémio Escolar Marconi era atribuído anualmente aos alunos com as notas mais altas na componente vocacional de electrónica e telecomunicações dos cursos complementares da Escola Secundária Francisco Franco e APEL. Participaram na cerimónia de 1991 o então director da Marconi na Madeira, Graciano Góis, bem como o vice-presidente do Governo Regional, Miguel de Sousa, e o secretário da Educação, Brazão de Castro.

Trinta anos depois, o que é feito dos dois alunos premiados? Ora apesar de terem frequentados escolas diferentes, uma do sistema público e outra do sistema privado, Luís Manica e Patrício Ascensão seguiram o mesmo rumo de formação após receberem o Prémio Escolar Marconi. Ambos fizeram a licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico entre 1991 e 1996.

Patrício Ascensão desempenhou funções de engenheiro e gestor de projectos de energias renováveis na Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM) entre Junho de 1997 e Julho de 1998. A partir de Agosto de 1998 entrou nos quadros da Vodafone, onde se encontra a trabalhar hoje, na operação e manutenção de redes.

Já Luís Manica é presentemente director de regulação de mercados da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). Antes foi chefe da divisão de Mercados de Banda Larga (DRM1) na mesma entidade reguladora. Tem no currículo um mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores no IST, tendo defendido em 1998 a tese 'Sistemas de comunicação óptica WDM com solitões'.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 18 de Maio de 1991 e veja o que foi notícia nesta data.